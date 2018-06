Francia, basta una zampata di Mbappé

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Allons enfants de la Patrie. Già anche la Francia agli ottavi del Mondiale. I Bleu dopo aver sofferto e vinto con l'Australia (2-1) all'esordio sabato scorso, ieri hanno concesso il bis. A Ekaterinburg è bastata una zampata di Mbappé al 34' della prima frazione per mettere a cuccia il Perù. Sudamericani che con la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella patita all'esordio con la Danimarca, sono eliminati.L'ultima sfida, la prossima settimana, sarà solo per l'onore contro l'Austrialia. La svolta della contesa, come detto, arriva poco dopo la mezz'ora: ioroud, imbeccato da Pogba, va alla conclusione, toccata da un difensore peruviano, che diventa un assist per l'accorrente Mbappé che a porta spalancata mette dentro comodamente. Il massimo con il minimo sforzo. Un po' com'era accaduto il giorno prima a Portogallo e Uruguay. Nella ripresa il Perù cerca di cambiare il senso del suo Mondiale: ci prova Aquino dalla distanza, la sua botta tocca la parte alta della traversa, con Lloris spettatore inerme. Troppo poco per sperare di rimettersi in corsa.Al termine della contesa soddisfatto, ma con moderazione, Didier Deschamps, ct della Francia: «Era importante vincere. Bene la qualificazione già raggiunta dopo due partite. Ma dobbiamo ancora lavorare per raggiungere il top della condizione. Contro il Perù non è stata facile, anche perché loro si difendevano spesso in blocco».Didier applaude, invece, la solidità della sua squadra: «Tutto molto buono, abbiamo sofferto e concesso praticamente nulla ai nostri avversari». Parole in libertà anche per Mbappé, il match-winner: «Beh, sono contento per il mio gol e per la vittoria conquistata che ci ha dato la qualificazione al turno successivo. Però meglio restare concentrati e pensare alla prossima gara con la Danimarca».riproduzione riservata ®