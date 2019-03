Francesco Tesei

TEATRO VITTORIA

Il suo nuovo spettacolo, Human, è una suggestiva esplorazione di inconscio, ragione, di ciò che vive tra i due, recuperando gli aspetti profondamente umani che

ci rendono quello che siamo e che stiamo perdendo in un mondo altamente tecnologico, sempre più virtuale.

Piazza di Santa Maria Liberatrice 10, oggi alle 21, bigl. da 18 euro,

www. teatrovittoria.it

Annamaria Barbera

TEATRO BRANCACCIO

La Sconsy di Zelig nel nuovo spettacolo Ma

voi ... come stai?, una riflessione, una attenzione rivolta allo spirito con spirito' in un epoca in cui l'incredibile offerta tecnologica paradossalmente più copre distanze chilometriche e temporali, meno colma l'isolamento in cui ognuno si percepisce. Contrappunti musicali di Leo Ravera.

Via Merulana 244, oggi alle 21, bigl. da 18 euro, 0680687231, www. teatrobrancaccio.it

