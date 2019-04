Francesco Renga «Questa è proprio L'altra metà vera»

A tre anni da Scriverò il tuo nome, esce l'ottavo album di inediti di Francesco Renga, L'altra metà, uscito venerdì scorso per Sony: 12 tracce, scelte tra 60, che sono il paradigma del nuovo Renga. Registrato dal produttore Canova tra America e Milano, sarà live (insieme ai suoi successi storici) il 27 maggio all'Arena di Verona e il 13 giugno al Teatro Antico di Taormina, due date che anticipano il tour nei teatri in autunno.

«L'altra metà era proprio quello che volevo - ha spiegato - È il punto di arrivo di un percorso non indolore fatto di tentativi e spinto dall'urgenza di un linguaggio contemporaneo. Ci sono voluti tre dischi e la collaborazione con artisti giovani per portarmi su strade inesplorate, da Ultimo a Gazzelle, a Paolo Antonacci. Ho tolto vibrati, scelto tonalità vicine al parlato, giocato su ottave». Renga presenterà l'album ai fan romani oggi alle 18. (R. Vec.)

