Francesco: «L'aborto è un omicidio»

L'aborto è un omicidio. Non ha usato mezze parole, il Papa, per ribadire tutta la sua contrarietà per una pratica «diventata normale, un'abitudine, una cosa bruttissima, un omicidio». Come pagare in sicario, ha aggiunto a braccio, durante l'udienza alla Pontificia Accademia per la Vita.

Papa Francesco ha messo in guardia da quella che ha definito «cultura dello scarto», parlando dei più fragili, bambini ed anziani. Per quest'ultimi c'è - ha detto Bergoglio - «un'eutanasia nascosta, quella delle medicine: sono care e se ne danno la metà e questo significa accorciare la vita degli anziani». Questo è «lo scarto di tutti i giorni, la vita è scartata, stiamo attenti a questa cultura dello scarto. Non è un problema di una legge o di un'altra. È il problema della scarto». Come per l'aborto: «È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per eliminare un problema?».

Il monito del Pontefice non è piaciuto all'associazione Donne per la Chiesa e all'Osservatorio interreligioso sulla violenza sulle donne: «Trasformare la vittima in accusata - è la nota - è un rovesciamento che si compie da millenni, ma che non fa onore al Papa, perché le sapienze in cui è racchiuso il deposito d'oro che è il divino non parlano questa lingua».(G.Pos.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

