Francesco Bianconi: «Live solista e Technicolor»

«Sono doppiamente contento. Perché ho ripreso a fare concerti e perché li sto facendo da solista». Per il frontman dei Baustelle, è la prima volta senza la band. Francesco Bianconi - uscito con l'album Forever anche in versione deluxe Forever in Technicolor con 6 inediti tra cui il singolo d'anticipazione Il Mondo Nuovo - suonerà il 4 agosto a Roma alla Cavea dell'Auditorium Parco della musica. «Sarà una grande emozione: questa città mi ha sempre amato e mi vuole bene e senza nulla togliere ad altri luoghi, c'è qualcosa che rende la mia esperienza di Roma ogni volta memorabile. È come se si liberassero spiriti». In scaletta i brani del disco e cover di cui lui è autore. «Per scelta, non ci sarà nessun brano dei Baustelle: non mi sembrava elegante suonare pezzi di una band che esiste ancora». Dopo il tour, promette sorprese, «ma ci penso dopo. Per ora voglio godermi il momento. Questo mio da solista».

