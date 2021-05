Francesco Balzani

Una bomba atomica. L'effetto Mourinho ha provocato effetti piacevolmente devastanti in ogni settore colorato di giallorosso. Il titolo in Borsa, ad esempio, è schizzato a +26% valorizzando la capitalizzazione del club passata da 178 a 229 milioni. E in arrivo ci sono nuove sponsorizzazioni attratte proprio dallo Special One anche se per i diritti d'immagine personale bisogna trovare l'accordo col Chelsea che ne detiene l'esclusiva fino al 2025. La notizia choc del suo arrivo (ripresa da tutti i giornali del mondo) ha scatenato la piazza che ora attende anche un mercato Special.

Con l'arrivo di Mourinho si va verso la conferma di Dzeko ma sono altri i nomi apprezzati dal portoghese: da Smalling a Mancini passando per Zaniolo e Florenzi (di ritorno). Il termine «ambizione» usato da Mou come dai Friedkin e Pinto però presuppone qualcosa in più.

E il colpo potrebbe arrivare dalla Spagna visto che il primo obiettivo si chiama Isco sul quale c'è pure il Siviglia di Monchi. Costo? Trenta milioni che il Real potrebbe dilazionare in due rate.

A centrocampo piacciono Matic e Renato Sanches mentre in porta ripassa in pole Musso. Al fianco di Mou, in panchina, potremmo trovare uno tra Samuel e De Rossi. Prime conferme pure sulla sua vita privata: Mourinho punta un grande appartamento in centro storico.

Al suo fianco ci sarà Matilde Faria da anni ambasciatrice del World Food Program e che sarà vicina alla sede Onu. Con loro i figli Matilde e il 21enne Zuca che vuole seguire le orme del padre.

Paradossalmente l'avventura dell'ex interista parte dalle macerie di Manchester dell'andata e si è concretizzata alla vigilia della sfida di ritorno di stasera all'Olimpico (ore 21) che vede la Roma alle prese con una impresa al limite del sovrannaturale dovendo rimontare il 6-2 dell'andata con una marea di assenze: Spinazzola, Veretout, Pau Lopez, Diawara e Zaniolo.

Fonseca, apparso molto sconsolato in conferenza, la vive così: «Darò il massimo fino all'ultimo giorno, per me la professionalità è sacra anche se ammetto che è stato giusto dividerci. Mourinho farà un ottimo lavoro, è un grande allenatore. Stasera? La parola impossibile non esiste nel calcio ma un 4-0 allo United è duro». Probabile formazione: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA