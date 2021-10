Francesco Balzani

Un successo di squadra, una prova di carattere. La Roma reduce dalla vittoria di Cagliari si prepara al big match col Milan nella notte di Halloween. E Mourinho continua a distribuire dolcetti e scherzetti a una rosa che ha visto stravolgere in panchina le sue gerarchie. Dopo la doppia esclusione di ex titolari come Villar, Diawara e Mayoral è arrivata la promozione dei giovani della Primavera. Il caso più eclatante è quello di Felix Afena-Gyan. O più semplicemente Felix come il gatto di Messmer. Diciotto anni e una storia non comune. A 15 si innamora della Roma, nella notte del 3-0 al Barça. La vede su una vecchia tv in Ghana dove di certo non se la passa bene. Con la madre che cercava di farlo studiare e fargli coltivare la passione per il calcio. Difficile perché in Ghana non esistono squadre Primavera. Un anno fa viene notato da Oliver Arthur, l'agente che ha poi gestito il trasferimento a Roma. Felix viene indirizzato all'EurAfrica Academy, un convitto. Di lui ad aprile ha parlato addirittura la Bbc ma la Roma ha preferito tenerlo nascosto. Fino a che Mourinho in una delle partite più dure ha deciso di gettarlo nella mischia. Ottenendo rimonta e applausi. E' un sogno, non ci aspettavamo di avere questa opportunità così presto. Lui è determinato e la stima di Mourinho ci fa felici. Il tecnico gli ha parlato dei bei rapporti che ha avuto in carriera coi ghanesi, ha dichiarato l'agente. Non solo Felix però. Perché Mourinho - che in carriera ha valorizzato tanti giovani - ha speso in questi mesi belle parole pure per Tripi, Zalewski, Bove e Volpato. Quest'ultimo, assistito da Totti, potrebbe essere il prossimo ad esordire. Un serbatoio verde che Friedkin vuole alimentare senza perdere di vista il mercato di gennaio dal quale Mou si aspetta 3 rinforzi. In queste ore il presidente incontrerà Biden nella capitale per il G20 e ieri ha partecipato alla festa dei dipendenti a Trigoria.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:01

