Francesco Balzani

Un anno di Pinto, due anni senza l'arrivo di un centrocampista. La Roma, che si prepara per i due big match con Milan e Juve, aspetta rinforzi in mediana tanto più ora che Diawara e Darboe sono in Coppa d'Africa. La caccia al regista di Tiago si concentra su tre obiettivi per provare ad accontentare un Mourinho comprensibilmente impaziente. Il pezzo più pregiato è Ndombele del Tottenham, ma solo con la soluzione del prestito secco o con diritto di riscatto. Troppo alta, infatti, la valutazione fatta dal club inglese (30 milioni) per le casse giallorosse. Una via di mezzo è Kamara del Marsiglia che è in scadenza di contratto e quindi andrebbe pagato subito. In questo caso con poco più della metà dei 20 milioni incassati dai riscatti obbligati di Pau Lopez e Under da parte dei francesi. In scadenza è pure Grillitsch dell'Hoffenheim che convince meno ma per il quale è previsto un appuntamento in settimana. Occhio infine al ritorno di fiamma per Loftus-Cheek. Perché la pista Maitland-Niles è tutt'altro che semplice e in caso di naufragio della trattativa con l'Arsenal la Roma potrebbe tesserare un altro extracomunitario dopo Abraham (ieri piccolo incidente in auto all'Eur per lui).

Ma i problemi per la Roma sono anche al botteghino. Perché dopo la decisione di ridurre la capienza degli stadi dal 75 al 50% il club giallorosso (unico ad aver sottoscritto abbonamenti in pandemia) è stata costretto a spostare alcuni abbonati di curva Sud in altri settori dello stadio. La comunicazione è arrivata tramite mail. Così coppie o gruppi di amici si sono visti divisi, ma a far scalpore sono alcune situazioni paradossali come quella di un padre che ha visto la sola figlia di 9 anni spostata in Nord. La Roma cercherà di risolvere la questione e intanto ha annullato e rimborsato tutti i biglietti venduti per Roma-Juve. La nuova vendita partirà oggi. Fuzato, infine, è risultato positivo al Covid (il 3° della rosa).



