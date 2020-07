Francesco Balzani

Tre punti per la matematica Europa League senza preliminari contro un Torino che già pensa alla prossima stagione. Nella lunga trasferta torinese (sabato si gioca allo Juventus Stadium) la Roma stasera cerca gli ultimi 2 punti utili per blindare il 5° posto e preoccuparsi poi solo della sfida al Siviglia del prossimo 6 agosto.

Fonseca si porta a Torino, però, un nuovo caso Zaniolo. Il 22enne è stato pizzicato lunedì sera insieme all'ex romanista Luca Pellegrini al Mythos, una nota discoteca all'aperto di Villa Borghese multata lo scorso 12 luglio per assembramenti. Nicolò era intento a fare qualche tiro di sigaretta (di solito fuma quella elettronica, ma era scarica) e tanti selfie senza mascherina con decine di tifosi tra cui l'attore romano Leonardo Bocci contravvenendo alle direttive del club e alle regole di distanziamento sociale.

I video e le foto della serata (iniziata con una cena e conclusa presto) hanno fatto il giro dei social in pochi minuti e scatenato nuove polemiche intorno al ragazzo già al centro di critiche durante l'Europeo Under 21 per una vita sociale troppo movimentata. Nulla di grave, ma in questo periodo un po' di attenzione in più non guasterebbe.

Nella breve e fredda intervista al sito del club Fonseca ha parlato di altro: «Siamo motivati, ma un po' stanchi. La gara è importante e non farò grandi cambi. Ho ancora un dubbio su chi sostituirà Pellegrini». Zaniolo, come i suoi compagni, si allenerà da domani a Vinovo ospite della Juve che affronterà sabato sera alle 20,45 dal primo minuto a più di sei mesi dall'infortunio dell'andata. Stasera probabile che Nicolò parta ancora dalla panchina e che al posto di Pellegrini giochi Carles Perez. ossibile turno di riposo per Bruno Peres.

Così in campo: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

