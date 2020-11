Francesco Balzani

Torno presto. In attesa dell'esito del tampone rimandato ad oggi, Edin Dzeko sui social rassicura i tifosi e si prepara per il tour de force che attende la Roma da qui a Natale. Il responso del primo dei due test era atteso ieri ma l'attesa è stata prolungata fino ad oggi per il bosniaco che è risultato positivo al Covid il 6 novembre scorso. In caso di doppia negatività potrebbe tornare a disposizione domenica contro il Parma. ROMA DEPARTMENT - Quando in tribuna ci sarà di nuovo Friedkin che ieri ha inaugurato Roma Department. Si tratta di un dipartimento che si occuperà dei rapporti con istituzioni e tifosi di tutti i municipi. Una piattaforma sociale che aiuterà il club a riavvicinarsi alla città. A guidare quest'area sarà Francesco Pastorella, un passato con Roma Cares e American Express.



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 05:01

