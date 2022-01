Francesco Balzani

Tornano Cristante e Ibanez, ma niente turn over. La Roma domani sera col Lecce si gioca l'accesso ai quarti di finale di coppa Italia. Un torneo che Mourinho ha vinto nel 2010 proprio all'Olimpico e al quale non intende rinunciare. In campo quindi le prime linee fatta eccezione per 2-3 cambi che interesseranno soprattutto il centrocampo. Mancherà ancora Pellegrini (di ritorno dopo la sosta) mentre a destra si dovrebbe rivedere Karsdorp. Fronte mercato: in caso di cessione di Diawara (piace a Valencia e Galatasaray) pressing su Ndombele ma c'è il nodo ingaggio. Stesso discorso per Kamara del Marsiglia. La Salernitana di Sabatini tenta il fuori rosa Santon che sta discutendo la rescissione con sei mesi di anticipo mentre Olsen è passato in prestito all'Aston Villa con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. (F.Bal.)



