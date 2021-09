Francesco Balzani

Sta per riprendere il campionato, ma non sarà per tutti un sollievo. Il folle tour de force imposto dalla FIFA alle nazionali e di conseguenza ai giocatori, infatti, sta provocando parecchi problemi e obbligherà molti club a rinunciare ad alcuni top player in vista della terza giornata. Il discorso riguarda soprattutto i giocatori sudamericani ed africani che in questi 10 giorni hanno attraversato mezzo continente e sono stato impegnati in tre partite e altrettante trasferte senza contare il caso che ha riguardato Diawara, Amrabat e Maleh bloccati in Guinea a causa di un colpo di stato (il romanista è sulla via del ritorno, i due viola lo hanno fatto ieri). Trasferte lunghe e faticose visti i controlli anti-covid (e quarantene non osservate), i fusi orari e una preparazione fisica ancora non al top. La maggior parte di loro tornerà in Italia solo venerdì pomeriggio/sera, visto che le ultime gare si giocheranno dall'altra parte del mondo la notte di giovedì, a 24 ore dalla ripresa del campionato. A farne maggiormente le spese sono Juve e Napoli che si affronteranno sabato al Maradona. Allegri riabbraccerà 5 tesserati all'ultimo momento e difficilmente quindi li manderà in campo. Si tratta di Dybala, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Bentancur senza contare che Mckennie ha violato il protocollo anti-Covid ed è stato espulso dagli Usa. Poco meglio sta messo Spalletti che però deve fare i conti con l'infortunio di Ospina e che riavrà a disposizione last minute Koulibaly, Ounas e Lozano. Problemi pure per Inter, Fiorentina e Roma. Inzaghi dovrà valutare le condizioni di Lautaro, Correa, Vidal e Vecino. Italiano quelle di Gonzalez, Quarta e Pulgar. Mourinho quelle di Vina.

Eppure prima delle partenze molti club avevano lanciato il grido di allarme per evitare così tante partite ravvicinate a nemmeno due settimane dall'inizio della stagione e per scongiurare rischi da Covid. Alcuni hanno deciso di non partire (vedi i brasiliani che giocano in Premier) per evitare di osservare la quarantena in Sudamerica. Un problema esploso come una bomba in Brasile-Argentina sospesa dopo 5' per l'ingresso delle autorità sanitarie in campo che hanno allontanato 4 argentini militanti in Premier e che hanno generato un caso diplomatico internazionale e che sono ora indagati per falsità ideologica.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA