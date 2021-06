Francesco Balzani

Sogni infranti sul più bello. Capita spesso nel mondo del calcio. È successo ieri a Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, a un giorno dall'inizio di quello che sarebbe stato il suo primo Europeo, ha riportato la lesione al flessore della coscia sinistra che si porta dietro dal derby e che gli aveva fatto saltare le due amichevoli. Gli esami sono stati impietosi e Lorenzo ha dovuto abbandonare il ritiro e far spazio a Castrovilli richiamato da Mancini nell'ultimo giorno buono.

Una delusione enorme per Pellegrini così come lo era stata per Zaniolo. «Questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare l'Europeo. L'amarezza è molta, ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l'anima ogni partita. Io ci credo», ha commentato.

Il suo nome era già circolato con forza in mattinata per motivi legati al mercato. Il Mundo Deportivo, infatti, ha sparato in prima pagina l'offerta del Barcellona per portare in Spagna il numero 7. La clausola da 30 milioni (il Barça chiederebbe comunque lo sconto) e la scadenza 2022 di un contratto non ancora rinnovato mettono a rischio la permanenza di Pellegrini, ma la volontà del ragazzo è quella di restare.

Da stabilire a che costo. Mercato in entrata: per Xhaka e Rui Patricio siamo ai dettagli, dal Tottenham (di Fonseca?) potrebbe arrivare Lucas Moura mentre Mourinho vorrebbe dare una chance a Kluivert.

COSTANZO... SHOW - Da oggi Maurizio Costanzo sarà responsabile della comunicazione, un advisor esterno con speciale delega alle strategie legate al futuro stadio. Una mossa a sorpresa dei Friedkin che potrebbe coinvolgere pure la ricca società di produzione televisiva Fascino PGT. «Lo slogan sarà Mejo a Roma - ha detto Costanzo -.Darò il mio contributo per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città». Il famoso giornalista ha inoltre un ottimo rapporto con un certo Francesco Totti.

