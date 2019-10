Francesco Balzani

ROMA - Ricordate l'Adrian Cronauer (interpretato da Robin Williams) di Good Morning Vietnam. Ecco, nemmeno lui probabilmente ieri sarebbe riuscito a tirare su il morale di Fonseca mentre ascoltava il consueto bollettino di guerra del lunedì. Il tecnico ha ricevuto nelle prime ore del mattino due notizie ferali. La prima, forse meno dolorosa, riguarda Kalinic che in un contrasto con Murillo ha riportato il seguente infortunio: lesione del collaterale del ginocchio sinistro con frattura della testa del perone. Il vice Dzeko starà ai box per due mesi e quindi rivedrà il campo solo nel 2020 lasciando sulle spalle del bosniaco tutto il peso dell'attacco (non che prima andasse meglio). Niente operazione per il croato, ma solo terapia conservativa. La vera botta è arrivata qualche minuto dopo quando è arrivato il responso degli esami di Cristante: distacco del tendine dell'adduttore destro. Un infortunio terribile per il centrocampista che fin qui non aveva mai mancato un appuntamento e che a Genova era sceso in campo nonostante il forte fastidio al pube. La sua partita era durata 7 minuti, la sua degenza potrebbe durare più di tre mesi. Cristante ieri è volato in Finlandia per un consulto col dott. Sakari Orava (che in passato ha operato ai tendini Beckam e Barzagli) e solo oggi deciderà se farsi operare (e tornare a fine gennaio) oppure optare per una terapia conservativa con tempi di recupero tutti da decifrare. Quasi certa la prima ipotesi. Di fatto Fonseca ha visto svanire il reparto di centrocampo che già lamentava le assenze di Pellegrini e Diawara. Entrambi non torneranno a pieno regime prima della prossima sosta di metà novembre. Nelle prossime sei partite, quindi, il portoghese dovrà rifare da campo la Roma visto che può contare sul solo Veretout (di ruolo) e su una rosa ridotta momentaneamente ad appena 17 giocatori. Fonseca sta pensando di cambiare modulo utilizzando il 4-3-3 con l'impiego del francese in regia con ai lati Florenzi e Zaniolo. L'altra ipotesi riguarda il ritorno sul mercato degli svincolati che però regala pochi e poveri spunti: Montolivo, Rodwell, Crisetig. Pre-allertati anche i Primavera Riccardi e Sdaugui , che però fin qui non sono stati mai nemmeno convocati da Fonseca. In attacco è previsto il ritorno in pianta stabile di Perotti (che però ha lamentato negli ultimi due anni oltre 5 infortuni muscolari) e col Milan dovrebbero rivedersi in panchina pure Under e Mkhitaryan mentre non sarà disponibile lo squalificato Kluivert. A proposito di infortunati: De Rossi sarà tra i convocati nella sfida col River.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

