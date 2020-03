Francesco Balzani

ROMA - Non solo Paulo e la sua compagna. Tutta la famiglia Dybala da ieri si trova in isolamento a seguito della scoperta della positività al covid-19 del campione juventino (terzo della rosa bianconera). I familiari erano tornati in Argentina, provenienti da Torino, lo scorso 12 marzo e sono stati prelevati nelle loro abitazioni e messi in isolamento in un ospedale di Cordoba. Si tratta della madre del calciatore, del fratello Gustavo e della fidanzata di quest'ultimo in attesa dell'esito dei tamponi. Dall'Argentina criticano Dybala (che dice di stare bene) per aver esposto i familiari al virus facendoli venire in Italia e poi facendoli ripartire per l'Argentina senza l'accortezza della quarantena; in Italia sul web infuria la polemica sul diverso trattamento riservato ai calciatori, rispetto alla gente comune. In Cina è stato trovato positivo Fellaini che milita nello Shandong Luneng mentre Paolo Maldini e suo figlio David sono praticamente guariti; tutti negativi i giocatori della Juve, a parte i tre positivi Dybala, Matuidi e Rugani. In Italia le speranze di ricominciare il campionato intanto sono sempre meno forti. Anche Lotito si è arreso e ha posticipato a data da destinarsi l'inizio degli allenamenti fissato per oggi ma fortemente sconsigliato (almeno fino al 4 aprile) da medici e associazione dei calciatori. La Roma continua lo smart working e vede frenare la trattativa con Friedkin che rischia di slittare addirittura al 2021 mentre l'Inter ha raccolto quasi 750 mila euro per l'Ospedale Sacco di Milano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 05:01

