Francesco Balzani

ROMA - La vera rivoluzione parte dalla difesa. Il Mancini day, infatti, è finalmente arrivato e aggiunge un altro tassello al reparto più discusso della scorsa stagione. Dopo mesi di tira e molla il difensore dell'under 21 sbarcherà oggi a Roma per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la squadra giallorossa. L'affare con l'Atalanta era di fatto chiuso da alcuni giorni, ma dopo l'incontro con Baldini a Siena era stato congelato. Ieri la svolta decisiva. Ai bergamaschi andranno 26 milioni così suddivisi: 2 per il prestito oneroso, 19 per l'obbligo di riscatto e 5 di bonus. La somma più alta mai spesa dalla gestione Usa per un difensore. Mancini, 23 anni e numero 23 di maglia (come l'idolo Materazzi), firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione e già oggi si aggregherà con la squadra. Originario di Pontedera, Mancini ha iniziato a giocare nel 2003 quando, durante una festa paesana, l'allenatore del Valdarno chiese come mai quel bambino di 7 anni non giocasse ancora a calcio. Giovanni, il padre che ha un noto meleto in Toscana, spiegò che per lui era ancora troppo piccolo ma l'allenatore non volle sentire scuse. Poi la trafila nelle giovanili della Fiorentina che - così come fatto con Zaniolo - lo ha scaricato. Al Perugia. Infine il passaggio all'Atalanta fino all'esplosione lo scorso anno in cui si è rivelato pure un discreto marcatore (6 gol). Mancini prenderà il posto di Manolas ma al suo fianco Fonseca vuole un centrale d'esperienza anche perché le caratteristiche di Fazio non convincono per la difesa alta del portoghese. Baldini continua a pressare il Tottenham per Alderweireld, ma c'è ancora una distanza di 7 milioni. Così nelle ultime ore il consulente, su indicazione di Fonseca, ha contattato il Liverpool per Lovren. Il croato, chiuso da van Dijk e Matip, ha chiesto la cessione e può partire per 20 milioni. Su di lui pure il Milan già scottato dal sorpasso delle Roma per Veretout. Ma la restaurazione riguarda pure le fasce. Dopo Spinazzola, infatti, è pressing su Hysaj che ha lo stesso procuratore di Veretout. L'albanese - valutato 20 milioni - arriverebbe in caso di partenza di Florenzi richiesto da Siviglia e Inter.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

