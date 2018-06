Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - La Croazia vola agli ottavi mentre per l'Argentina dell'ectoplasma di Messi è buio pesto. Ieri, infatti, nella seconda gara del gruppo D Modric e compagni si sono presi il pass grazie a una vittoria rotonda e meritata che affonda l'Albiceleste ora ferma a 1 punto e col rischio eliminazione al primo turno sempre più alta. Messi - ancora apatico e senza spunti - deve sperare in un pareggio oggi tra Islanda e Nigeria per giocarsi tutto all'ultima giornata contro la nazionale africana. Tante le scelte sorprendenti di formazione per Sampaoli che lascia fuori contemporaneamente Higuain, Di Maria, Banega e Dybala. Scelte che scateneranno un putiferio a Buenos Aires. Gara molto tattica nel primo tempo con due occasioni colossali: al 30' per Perez che mette a lato a porta vuota e al 32' per Madzukic che tutto solo in area di testa manda fuori. Croazia che rischia grosso al 39' quando un fallo a gamba tesa di Rebic meriterebbe il rosso diretto. Qualche minuto dopo lo stesso Rebic si prende l'urlaccio di Perisic per averlo ignorato in un azione di contropiede. L'ex attaccante della Fiorentina si fa perdonare abbondantemente nella ripresa quando sfrutta un'uscita senza senso di Caballero beffandolo da fuori area con un sinistro perfetto. Sampaoli cambia inserendo Higuain, Pavon e Dybala, ma l'atteggiamento dell'Argentina resta confuso, passivo. Scarso il movimento delle punte, approssimativo il contributo di un centrocampo al quale manca il giro palla che poteva garantire Paredes (lasciato a casa). L'unico lampo al 63' quando Aguero trova i guanti di Subasic. Una manciata di secondi dopo è ancora la Croazia con Mandzukic a sfiorare lo 0-2 che arriva a 10' dalla fine quando Modric fa calare il sipario sulla partita con una perla da fuori imparabile. Il tris se lo prende l'altro mostro del centrocampo croato: Rakitic, dopo un assist d'oro di Kovacic. Decisamente sopra le righe la squadra di Tadic. In tribuna resta sbigottito pure Maradona. Solo nel 1974, infatti, la nazionale sudamericana non aveva ottenuto almeno una vittoria nelle prime due partite di un Mondiale. Il rischio disastro, dopo la finale del 2014, è dietro l'angolo.riproduzione riservata ®