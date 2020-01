Francesco Balzani

ROMA - La carezza di Ronaldo, la visita di Florenzi, i messaggi di Pallotta, Totti e Balotelli, l'abbraccio di una tifoseria che lo aspetta più forte di prima. Nicolò Zaniolo riparte da qui, in una rincorsa quasi disperata all'Europeo che in parte si giocherà proprio a Roma. Ieri il talento azzurro si è sottoposto all'intervento al ginocchio destro e a quel crociato maledetto che a Trigoria ha fatto 20 vittime nell'ultimo decennio. Ad operare il prof. Mariani, lo stesso che rimise in piede Totti in tempo record per il mondiale 2006. Dopo un'ora e mezza Zaniolo era fuori dalla sala operatoria. «Grazie a tutti, non vedo l'ora di tornare», il messaggio del numero 22 sottoposto alla ricostruzione del legamento crociato anteriore destro e alla sutura della lesione del menisco. Tempi di recupero: 5-6 mesi. Quel mese di differenza dovrà colmarlo proprio Nicolò (sofferente per un fastidio al ginocchio da lunedì scorso) che nella nerissima notte post Juve ha ricevuto la visita di Florenzi a casa. Uno che il crociato se l'è rotto due volte. Ad aprire la porta mamma Francesca e la fidanzata Sara che hanno accompagnato Nick a Villa Stuart. «Farà di tutto per essere all'Europeo, è il momento peggiore della sua vita ma ora è determinato. Florenzi lo ha tirato su e l'affetto di tutti lascia senza parole, le parole della mamma. Il ct Mancini ci crede: Ti aspetto. Totti lo coccola così: Tornerai più forte di prima. E De Rossi promette: «Andrò presto a trovare Nicoló».

La Roma lo aspetterà per la prossima stagione, ma nel frattempo deve coprire come può un buco enorme in un reparto deficitario. Basti ricordare che contro le altre 4 big del campionato (Juve, Lazio, Atalanta e Inter) Dzeko e compagni hanno raccolto 0 vittorie e appena 2 gol fatti. Col Parma giovedì potrebbe avanzare proprio Florenzi, a Genova chance a Under. Ma a breve Fonseca vuole un rinforzo. Per questo Petrachi ha contattato l'Inter per l'ex Politano che con Conte non trova proprio spazio. Prima però i nerazzurri devono trovare il sostituto. De Paul è destinato a restare un sogno mentre in lizza restano Vital del Corinthians (che però agisce più centralmente) e Suso del Milan che ieri ha chiesto la cessione. A centrocampo infine è in arrivo Villar dall'Elche (di proprietà per l'80% del Valencia) per circa 3 milioni.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

