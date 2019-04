Francesco Balzani

ROMA - «Diciotto anni sono pochi per promettersi il futuro», canta Venditti in Sotto il segno dei pesci. Nicolò Zaniolo è nato il 2 luglio (Cancro) e di anni ne ha 19, comunque pochi per giurare amore eterno alla Roma. Per ora, però, basterebbe trovare un compromesso per allungare una storia d'amore nata a metà di una stagione drammatica per il club giallorosso. Zaniolo lo ha fatto capire a chiare lettere dopo il gol alla Fiorentina: «Il rinnovo? Vedremo, devo parlarne con la società». Poche parole che hanno scatenato dubbi e paure tra i tifosi. Ieri mattina Zaniolo ha effettuato una retromarcia su Instagram: «Mi sono espresso in una maniera che è stata male interpretata. Ho sempre pensato a giocare impegnandomi al massimo. Poi ci sono il mio agente e la dirigenza che si occupano dei contratti e che sapranno gestire al meglio la situazione». Qualche ora dopo papà Igor ha ribadito: «Merita un contratto migliore di quello che ha. Le sirene sono tante, ma lui vuole restare alla Roma. Poi se per questione di bilancio il club decidesse di venderlo non sarebbe più colpa sua». Insomma la situazione è chiara: la Roma per tenere il suo gioiello deve farlo sorridere. Almeno da un punto di vista economico visto che la Champions è lontana. L'offerta è da 2 milioni più bonus a stagione. Come Cristante e Pellegrini. Poco, considerato il valore di mercato. La Juve, infatti, è disposta ad arrivare a più di 3 milioni (offrendone 50 alla Roma) ed è sulle sue orme da mesi. L'amico Kean lo accoglierebbe a braccia aperte e fuori dall'Allianz già vendono le maglie col suo nome. Poi c'è il Real Madrid alla finestra. Ombre pesanti, ma la Roma non vuole perdere (almeno per la prossima stagione) Zaniolo, che nell'immaginario collettivo è pronto a raccogliere l'eredità di Totti. Ieri c'è stato un altro incontro tra l'entourage e il ds Massara. Un piccolo passo per la sospirata firma che potrebbe arrivare entro fine mese. Andrà trovato un accordo anche per i diritti d'immagine, viste le tante richieste di marketing per il giovane volto azzurro. Anche il ct Mancini ha commentato: «Non so se sia consigliabile per lui rimanere a Roma anche senza Champions, quello che so è che l'importante è che continui a giocare sempre». Intanto è stato ufficializzato ieri il contratto del 18enne Riccardi fino al 2023 a 400 mila euro.

