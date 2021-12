Francesco Balzani

«Occhio ai cartellini, mica sei Bonucci». Il rapporto tra Mourinho e la Juve è sempre stato denso di polemiche e battute nemmeno troppo coperte dall'odioso politically correct. Anche al termine di una comoda vittoria con lo Spezia ecco la frase che lo Special One indirizza a Cristante e che ha mandato di nuovo su tutte le furie i tifosi bianconeri: A Bryan ho detto di parlare piano' con l'arbitro perché non è Bonucci o un giocatore di quello status. Chiaro il riferimento alla presunta eccessiva tolleranza nei confronti di altri giocatori come appunto il d

fensore della Juve. Patetico, sei alla frutta, il commento più in voga sui social bianconeri. Un rapporto teso dai tempi dell'Inter e peggiorato dall'orecchio mostrato da Mou al termine di uno Juve-Manchester di Champions. Ma l'obiettivo primario del portoghese non era tanto l'ennesimo attacco alla Juve, quanto la critica nemmeno velata verso gli arbitri per i troppi cartellini ai romanisti: 47, di più solo Venezia e Samp in serie A. Così ci fanno sembrare degli assassini, la battuta di Mourinho. Molti sembrano effettivamente essere esagerati come il primo giallo che è costato poi l'espulsione a Felix lunedì o il doppio a Pellegrini prima del derby. Ancora più paradossale l'ammonizione sotto diffida di Abraham col Bologna quando ben altre attenzioni erano rivolte a Zaniolo. Eppure proprio dalla Juve potrebbe arrivare il rinforzo per il centrocampo. Pastorello, che ha portato Abraham a Roma, ha proposto il prestito di Arthur che con Allegri non trova spazio e che potrebbe giocare sia da regista che da mezz'ala nel modulo romanista. Prima però c'è l'Atalanta: Zaniolo è recuperato mentre le condizioni di Smalling verranno monitorate giorno per giorno. Rimandato a febbraio il ritorno di Spinazzola.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA