Francesco Balzani

Niente ritiro e Fonseca confermato fino a sabato. Ma a Trigoria saltano le prime teste. Il processo del mercoledì - dopo la figuraccia contro le riserve dello Spezia - ha emesso due sentenze che portano al licenziamento del Global Sport Officer Manolo Zubiria e del team manager Gianluca Gombar.

Colpevoli non della sconfitta in campo ma dell'umiliazione causata dall'errore sui sei cambi che avrebbero portato pure il ko a tavolino e che è costato un danno d'immagine enorme al club. Il primo a fare le valigie è proprio Gombar (al suo posto dalla Primavera sale Valerio Cardini, 36 anni) dopo l'errore colossale riguardo le sei sostituzioni che ha scatenato i creatore dei meme in tutta Italia.

Il giovane dirigente, già colpevole dell'errore Diawara a inizio stagione, è stato bersagliato sui social tanto da dover limitare il profilo. Nel frattempo erano diventati virali il video di Pellegrini che dice a Gombar: «Ma è il sesto cambio. Sei sicuro (che si può fare, ndr)?», mentre Fonseca al suo fianco sembra paralizzato e Dzeko che urlerebbe «Ma in che mani siamo?».

Scene da teatro dell'assurdo. Non se la passa tanto meglio Fonseca. Il summit, iniziato nella notte dell'Olimpico e proseguito ieri a Trigoria, ha coinvolto tutte le parti in causa e generato una fiducia a tempo per Fonseca che si gioca la panchina sabato, proprio contro lo Spezia.

In caso di ko l'esonero diventerebbe quasi scontato anche se il bilancio consiglierebbe di tenere duro fino a fine stagione. I sostituti? Il primo nome della lista è da tempo Allegri già contattato in estate. L'ex juventino non ha sbarrato la porta ma vuole garanzie tecniche e uno stipendio da top. Richieste che non farebbe De Rossi. L'ex capitano accetterebbe anche un contratto di 6 mesi e rafforzerebbe senso di appartenenza. Ma non ha il patentino e quindi dovrebbe essere accompagnato in panchina magari da papà Alberto che però non ha mai cullato il sogno di allenare i grandi. In corsa resta Sarri (quotato 4 come riporta Agipronews) mentre Spalletti al momento è solo una suggestione dei tifosi.

Alla sbarra pure i giocatori che ieri sono rientrati a casa scampando (per il momento) il ritiro punitivo. Ma la furia di Friedkin è tutt'altro che esaurita.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA