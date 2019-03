Francesco Balzani

La stazione Repubblica riaprirà (anzi dovrebbe riaprire) il 15 maggio. Barberini e Spagna, se tutto va bene, tra almeno 2 mesi. Lo scandalo sulle fermate della metro chiuse al centro di Roma che disorienta i turisti e fa infuriare i romani, però, potrebbe avere anche un risvolto giudiziario più ampio rispetto al previsto e che quindi potrebbe allungare ancora di più i tempi. Le tre stazioni sono state infatti messe sotto sequestro dalla Procura e, almeno per il momento, non dovrebbe essere accolta la richiesta di dissequestro.

Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti sono finiti, infatti, anche diversi dirigenti dell'Atac riguardo le opere di manutenzione delle suddette stazioni. Sarebbe stato impiegato solo il 15% della somma inizialmente stabilita per mettere a norma scale e ascensori. Il resto è praticamente sparito. Dodici tra funzionari della municipalizzata dei trasporti e dipendenti della ditta di manutenzione sono già sotto inchiesta per frode in pubbliche forniture, ma la macchia d'olio potrebbe allargarsi. L'indagine - condita da alcune intercettazioni - sarebbe nata dopo il crollo della scala mobile a stazione Repubblica del 23 ottobre scorso, quando rimasero ferite 24 persone, per lo più tifosi del Cska Mosca. Sotto sequestro anche Barberini (anche qui scale rotte) così come a Spagna, dove permane una grave compromissione della sicurezza.

Praticamente tre tra i luoghi più belli di Roma sono inaccessibili ai turisti, ma pure i romani stanno incontrati diversi problemi. La drammatica manutenzione degli impianti aveva convinto proprio Atac a rescindere il contratto con il consorzio Metroroma scarl, che nel 2017 aveva vinto l'appalto con un ribasso del 49,7%. Ma l'indagine potrebbe aprire nuovi e più inquietanti scenari. «Un atto dovuto - aveva affermato la sindaca Virginia Raggi - chi è responsabile deve pagare». Eppure già nel 2017 scale mobili e ascensori delle metropolitane funzionavano ampiamente sotto gli standard previsti dal contratto, arrivando a performance del 81% a fronte di un indicatore di qualità fissato al 96,5%. Nel frattempo, via a un nuovo appalto per la manutenzione e all'utilizzo di nuove navette bus al centro della capitale, ma in questo clima di totale assenza e col rischio di un nuovo scandalo la riapertura delle tre stazioni storiche resta un rebus.

