Francesco Balzani

La Roma chiede spazio a un vecchio amico per risollevarsi dopo l'ennesima batosta contro una big. Stasera all'Olimpico la squadra di Fonseca affronta il Cagliari di Di Francesco per provare a chiudere positivamente un 2020 intenso che ieri ha visto i giallorossi raggiunti da Juve e Napoli. Eusebio da calciatore ha vinto uno scudetto e da allenatore ha portato i giallorossi in semifinale di Champions. Dal giorno dell'esonero non ha più incrociato la strada della sua Roma. Lo farà stasera ritrovando però pochi degli eroi scesi in campo nel 3-0 al Barcellona. Gli unici reduci sono Dzeko, Fazio e Jesus. Roma mi ha dato tanto, ma voglio fare punti, le parole di DiFra. Dall'altra parte c'è Paulo che ha fatto marcia indietro dopo l'appellativo ragazzini affibbiato alla squadra dopo il ko con l'Atalanta: La squadra ha capito quello che volevo dire, abbiamo analizzato tutto. Quando sbagliamo, sbagliamo tutti, principalmente io. Quando non vinciamo c'è malumore, ma col Cagliari vogliamo rialzarci. Poi replica alle critiche: Non è vero che cambio sempre tardi, io faccio i cambi quando penso sia giusto in funzione della partita. Pedro? Stava bene. Non ha nessun problema fisico, giocherà. Out Spinazzola (al suo posto favorito Calafiori), è in dubbio pure Smalling. Brutte notizie, infine, per il futuro ds Tiago Pinto risultato positivo al Covid.

Probabile formazione: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA