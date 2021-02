Francesco Balzani

La rivincita al Braga col Diavolo nella testa. La Roma stasera (ore 21 Sky) affronterà i portoghesi all'Olimpico nel ritorno dei sedicesimi dopo averli battuti 0-2 all'andata, ma molti pensieri saranno rivolti allo scontro cruciale col Milan di domenica sera. Una doppia sfida dal sapore particolare soprattutto per El Shaarawy, ex rossonero pronto stasera a esordire per la seconda volta dal primo minuto a 640 giorni esatti dall'ultima volta. Era il 26 maggio 2019, poco più di un mese dopo Stephan passerà allo Shanghai dove guadagnerà la cifra monstre di 16 milioni a stagione. Tra pandemia e voglia di capitale ElSha spingerà per tornare già a ottobre scartando la corte di Fiorentina e Lazio. Giocherà dal primo minuto e se ci sarà bisogno farà pure il terzino, assicura Fonseca che tanto ha spinto per riportarlo nella capitale un mese e mezzo fa. Al suo fianco sorride il Faraone che a Benevento si era guadagnato il rigore al 95' vanificato dal fuorigioco di Pellegrini: Già l'ho fatto, no problem. La condizione sta migliorando piano piano e ho trovato una squadra con tanta qualità. Con il mio arrivo spero di iniziare a fare risultato anche con le grandi squadre, dobbiamo invertire questa tendenza. E quindi farlo già domenica col Milan: I rossoneri non sono affatto in crisi. Ma sarebbe un grande errore pensare già al Milan, prima c'è il Braga. Lo ribadisce pure Fonseca che lo Sporting lo ha allenato già: Guai a pensare di essere già qualificati, conosco la loro mentalità e verranno qui per la rimonta. Il tecnico avrà a disposizione Cristante: Ma non penso che per il Milan ce la faranno Ibanez e Smalling mentre conto di riavere Kumbulla. Rimpianto per aver escluso Fazio e Jesus dalla lista Uefa? Dovevo fare delle scelte. A proposito di scelte El Shaarawy è tornato pure sul possibile ritorno di Totti (ieri a Bergamo): Non entro nelle dinamiche del club ma è stato un onore giocare con lui, mi ha trasmesso senso di appartenenza. Quello che forse manca alla Roma di questi tempi.

PROBABILE FORMAZIONE - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA