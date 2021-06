Francesco Balzani

L'Inghilterra non lascia. Anzi, raddoppia. Ci saranno più di 60.000 tifosi infatti alle semifinali e alla finale di Euro 2020 a Wembley. Esattamente il 75% della capacità dello stadio rispetto al 50 della prima fase. Sono caduti nel vuoto quindi gli appelli del premier Draghi che due giorni fa si era detto pronto ad adoperarsi perché la finale non si faccia nei paesi dove i contagi stanno crescendo rapidamente. E quello di ieri di Angela Merkel: La Gran Bretagna è una zona a rischio variante Delta del virus. Tutti quelli che arrivano da lì devono stare 14 giorni in quarantena. Spero che la Uefa agisca in modo responsabile. Non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì. Tra le nuove candidate c'erano Budapest e Roma. La Uefa aveva subito precisato che non era in programma alcun cambio di sede. A confermarlo l'accordo rinnovato ieri col Governo inglese che prevede anche l'aumento del numero di spettatori. Una scelta rischiosa che non trova d'accordo diversi Governi europei. La Gran Bretagna invece non vede l'ora di organizzare una fantastica finale, e di farlo in modo prudente e sicuro come ha replicato il primo ministro Boris Johnson. Le semifinali si disputeranno il 6 e 7 luglio e la finale l'11 mentre l'Italia giocherà a Wembley sabato contro l'Austria. A proposito: dal 22 agosto anche la serie A riaprirà gli stadi al 25%. Caso diplomatico, infine, tra Uefa e Germania. Il sindaco di Monaco daveva chiesto di poter illuminare con i colori arcobaleno l'Allianz Arena nella sfida con l'Ungheria per manifestare solidarietà alla comunità Lgbt, ma Orban si era opposto e la Uefa ha vietato l'iniziativa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

