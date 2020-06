Francesco Balzani

In fila sotto il sole di metà giugno, senza acqua e bagno per 6 ore. Tanto costa, in termini di sopportazione e salute, fare un tampone nasofaringeo per il Covid-19. Almeno questo è ciò che è accaduto ieri a Roma, dove l'esplosione del focolaio del San Raffaele Pisana ha obbligato la Protezione Civile a convocare tutti i pazienti (e loro congiunti, in tutto quasi 4000 persone) passati nella struttura ospedaliera dal 18 maggio in poi.

«Ci è arrivato un sms alle 10 di mattina, senza preavviso. Siamo da 5 ore in fila sotto il sole perché fanno un tampone alla volta e fino alle 14 c'era un solo operatore all'interno del tendone. Senza un bagno chimico, senza acqua e senza comunicazioni. Ci siamo adeguati facendo i nostri bisogni per strada, ma c'è anche gente con i bambini e tanti anziani che hanno avuto difficoltà», la denuncia di Andrea, avvocato romano di 35 anni. Qualcuno ha chiamato amici e parenti per farsi portare da casa una bottiglia d'acqua e un panino. «Prima io e mio padre siamo andati al Forlanini dove un vigile ci ha consigliato di venire a Casal Bernocchi, ma arrivati qui abbiamo trovato la stessa fila». Una lunga coda di auto che ricorda quella dei caselli nei giorni da bollino nero. In realtà l'attesa è molto più lunga: cinque ore e mezza di media. E chi non era auto munito? «Mi hanno detto di mettermi in coda in mezzo alle macchine. Senza un posto dove ripararsi all'ombra», la testimonianza di Elisa. Il tampone è stato eseguito in auto poi l'accesso per l'esame sierologico in un'area tutt'altro che off limits visto che nel frattempo si era riunita una combriccola di ragazzi a giocare a calcio. «Non c'era privacy, l'esito dell'esame veniva comunicato con tanto di nome e cognome ad alta voce», conclude Andrea. Pure oggi è prevista un'altra tornata di tamponi.

Al San Raffaele già si contano 41 positivi, nel resto della Capitale ieri erano 11.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA