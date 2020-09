Francesco Balzani

Il ritorno del Re per risvegliare il gigante che dorme. Francesco Totti è pronto a tornare nella sua Roma a braccetto dei Friedkin e con un ruolo stavolta da protagonista. Il primo colpo di Dan quindi è un colpoal cuore dei tifosi. In senso positivo.

Negli ultimi giorni i contatti tra la nuova presidenza e lo storico numero dieci si sono intensificati e porteranno alla fumata bianca entro fine mese. «Tornerò alla Roma a tempo debito», aveva detto qualche giorno fa con tanto di caloroso benvenuto a Friedkin. E il tempo, quel maledetto tempo che lo aveva costretto a mollare gli scarpini, sembra quello giusto a 16 mesi dall'infuocata conferenza stampa d'addio. Decisivo l'addio dei nemici Pallotta e Baldini incapaci di valorizzare un brand assoluto. Dan e Ryan Friedkin sbarcheranno entro il fine settimana.

E in agenda c'è il famoso caffè con Totti che nel frattempo si è creato una carriera parallela con l'agenzia di scouting senza trascurare i social (vedi l'esilarante video su leggo.it della caccia al topo con Ilary). Le incognite sul ruolo da ricoprire non resteranno tali.

Totti e Fienga hanno mantenuto un ottimo rapporto e si sono sentiti spesso fino ad arrivare ad incontrarsi tra Roma e Milano (in un'occasione sembra anche con Ryan). Francesco sarà brand ambassador, ma non solo. Per lui è pronto un ruolo da direttore tecnico al fianco del futuro ds e nella gestione dei giovani con Bruno Conti.

Ad ottobre cadrà l'attuale CdA e a quel punto tutto diventerebbe ufficiale. Ma il 27 settembre è data troppo ghiotta per tre motivi: è il 44° compleanno di Francesco, si gioca Roma-Juve e all'Olimpico ci sarà Friedkin. Non è improbabile vedere i due fianco a fianco (con le dovute distanze). Friedkin ha capito che sarà più facile ripartire con un Totti al fianco anche se non basterà a risvegliare l'entusiasmo dei tifosi in un mercato che fin qui ha regalato solo Pedro.

Ancora in stand by Dzeko: la Juve si è data 5 giorni per decidere e Milik aspetta. Occhio pure alla sorpresa Depay dopo le dichiarazioni del presidente del Lione: «C'è anche la Roma sul giocatore». Staremo a vedere.

Lunedì 7 Settembre 2020

