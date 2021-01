Francesco Balzani

Il problema numero uno, in tutti i sensi. La Roma di Fonseca, oltre alla grana Dzeko, deve certificare le difficoltà di Pau Lopez a un anno esatto dalla papera nel derby che ha aperto il periodo nero dello spagnolo. Gli errori madornali contro lo Spezia, sia in coppa Italia che in campionato, hanno riacceso l'allarme in porta mai spento dall'addio di Alisson. In realtà sia Fonseca sia la dirigenza avrebbero voluto risolvere la problematica già da qualche mese ma non sono arrivate offerte adeguate per il portiere più caro della storia giallorossa (26 milioni) mentre le proposte di prestito da Inghilterra e Francia sono state respinte dallo stesso Pau.

A sei giorni dalla fine del mercato è difficile accontentare Fonseca ma Pinto è già al lavoro per trovare il portiere del futuro. Il nome in cima alla lista è da tempo quello di Silvestri, uno dei protagonisti della rivelazione Verona. Il prezzo è contenuto (8 milioni) e l'età (29 anni) è quella giusta per prendersi una responsabilità del genere. L'Hellas per il futuro vuole puntare sul giovane croato Pandur ed disposta a trattare visto che Silvestri va in scadenza nel 2022. Domenica è il giorno giusto per farlo dal vivo. L'alternativa (troppo cara) è Musso dell'Udinese. Domenica, quindi, Silvestri potrebbe affrontare la sua futura squadra ma probabilmente non Pau Lopez. Il recuperato Mirante è infatti pronto a rimettersi i guanti anche se i numeri non sono tanto migliori. Pau Lopez ha incassato 13 gol in 9 partite mentre sono 19 in 11 quelli di Mirante. Il totale racconta -32. Nessuno ha fatto peggio tra le prime 10 in classifica. Sul fronte Dzeko c'è da registrare il secondo giorno di allenamento in solitaria e un problema muscolare al flessore probabilmente causato dallo stress che sta vivendo il bosniaco. Segnali di pace tra lui e Fonseca non ce ne sono ma se Pinto non riuscirà a venderlo bisognerà trovare un punto di incontro. El Shaarawy, infine, è ancora positivo al Covid e oggi effettuerà un nuovo tampone mentre tutto ok per Reynolds che domenica sarà in tribuna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 05:01

