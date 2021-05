Francesco Balzani

FUZATO 4,5

Rispetta la triste parabola dei portieri romanisti: incerto con le mani, ancora di più coi piedi

MANCINI 5,5

La difesa della Roma è passiva, lui prova a cambiare l'inerzia

SMALLING 5

Rispetto a Manchester rimane vicino all'area amica ma si perde Gabbiadini in più di un'occasione

KUMBULLA 4,5

Scivolone che favorisce il gol della Samp per un ritorno in campo che non alimenta rimpianti. Si rifa male. (64' Ibanez 5,5)

SANTON 3,5

Anche per lui gita fuori porta. Augello gioisce e dalla sua parte trova sempre il varco attivo così come Jankto (69' Karsdorp ng)

VILLAR 4,5

In discesa dopo mesi di rettilineo. Thorsby lo mette in riga dopo qualche minuto (83' Darboe ng)

CRISTANTE 4

Torna a centrocampo tra scivoloni, passaggi sbagliati e quella fascia per nulla onorata.

BRUNO PERES 4

Una delle ultime passeggiate romaniste. In difesa è nullo, in attacco quasi.

MKHITARYAN 4

Sazio e ozioso su ori e allori di prima metà di stagione. Si fa notare solo per palloni persi e qualche corsa nel vuoto

MAYORAL 5

Prova a sparare due volte, ma Tonelli gli blocca il grilletto (69' Pastore ng)

DZEKO 4,5

Di spessore quando va a prendersi il pallone a metà campo ma davanti alla porta o arriva in fuorigioco o ci arriva moscio come sul rigore fallito

FONSECA 3

Cinque sconfitte nelle ultime otto. Oggi la Roma non lo segue più. Friedkin compresi; non sono escluse sorprese oggi.

