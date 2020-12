Francesco Balzani

Due colpi di Destro provano a mettere ko il Milan mentre l'Inter batte il Napoli tra tante polemiche con il rigore di Lukaku e i miracoli di Handanovic. Il ricco turno infrasettimanale di campionato accende la corsa scudetto per una vetta che oggi parla milanese con i nerazzurri a una sola lunghezza dai rossoneri. Cinica e fortunata la vittoria della squadra di Conte in una sfida che si apre col brutto infortunio per Mertens (si teme per i legamenti della caviglia sinistra) e procede a ritmi bassi con il Napoli a gestire il gioco. Nella ripresa il match si accende e al 69' ci vuole un paratone di Handanovic su tacco di Insigne. Cambia tutto al minuto 72' quando Ospina tocca il piede di Darmian in area. Tra le proteste spicca quella di Insigne che porta al rosso. Poi Lukaku è gelido dal dischetto. Gli azzurri non mollano e sfiorano il pari tre volte: su Politano e Di Lorenzo c'è Benji Handanovic, a Petagna tocca il palo. Gattuso polemico: Solo in Italia si buttano fuori giocatori per un vai a c! E' assurdo, allora buttateli fuori sempre. Resta in vetta a +1 il Milan ma senza sorriso. Il Genoa si porta avanti due volte con l'ex Destro ma è ripreso prima da Calabria e dopo dal giovane Kalulu. Spettacolare pure il pareggio tra Juve e Atalanta. I bianconeri vanno in vantaggio con un euro-gol di Chiesa. Nella ripresa ci pensa Freuler al 57' ma la vera notizia è l'errore di Ronaldo dal dischetto. Nel denso mercoledì di campionato (in attesa di Roma-Torino di stasera) spicca il pareggio 1-1 tra il sorprendete Sassuolo di De Zerbi e la Fiorentina che si porta a +3 dalla zona retrocessione. Gli emiliani sembrano dominare la partita e vanno in vantaggio con Traorè. Poi esce fuori l'orgoglio viola: pareggio su rigore di Vlahovic e traversa di Ribery nel finale. Clamoroso, invece, il pari tra Spezia e Bologna. I liguri si portano sul 2-0 con doppietta di Nzola bravo a sfruttare le dormite colossali della difesa rossoblu. Poi ci pensano Dominguez e e Barrow (con una conclusione quasi da centrocampo) a ristabilire i conti. A far digerire male Mihajlovic però è proprio Barrow che si fa parare il rigore al 97' da Provedel . La Sampdoria di Ranieri espunga a sorpresa il campo del Verona grazie ai gol di Ekdal e di Verre, non basta il rigore di Zaccagni. Tra Parma e Cagliari, infine, vince la noia: 0-0 e pochissime emozioni.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

