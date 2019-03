Francesco Balzani

Dieci giornate alla fine e quattro punti da rimontare. Niente è perso, in teoria. In pratica, però, Claudio Ranieri ha problemi ben più grandi della distanza in classifica dal Milan quarto. Il tecnico romano non si aspettava di trovare una situazione così allo sbando dal punto di vista mentale, fisico e tattico. Durante la sosta ha provato ad aggiustare qualcosa in vista della sfida al Napoli di domenica, ma le tante assenze e le voci di mercato non hanno aiutato. In caso di nuovo ko le speranze Champions si ridurrebbero al lumicino e bisognerebbe guardarsi da Lazio, Atalanta e Torino. Ad aiutarlo non c'è Monchi (volato a Siviglia) né Baldissoni e Pallotta impegnati sul caldo fronte stadio (oggi il vicepresidente sarà in Qatar dove casualmente è volata pure la sindaca Raggi) e nemmeno Totti che ha passato la settimana in Cina. Il tecnico si è ritrovato solo, e con un contratto agli sgoccioli. Nel futuro potrebbe esserci uno tra Sarri e Gasperini, anche se alcuni rumors parlano di nuovi contatti con Antonio Conte. Il presente dice Ranieri, e cinque nodi tutti da sciogliere.

