Francesco Balzani

Dici Diego Armando Maradona e pensi al calcio, soprattutto al Napoli, ma non solo. El Pibe de Oro, infatti, è stato leggenda anche di Boca Juniors e Argentina. E al suo fianco c'era Claudio Paul Caniggia, un campione, la biondissima ala, il figlio del Vento che con Diego ha condiviso gioie, dolori ed eccessi.

Caniggia, dalle notti magiche del 1990 alle sfide in serie A. Che effetto fa vedere Maradona compiere 60 anni?

«È ancora in grande forma e da allenatore sta facendo un ottimo lavoro al Gimnasia. Noi due abbiamo passato gran parte della carriera insieme e ne vado fiero».

Però, forse, la vostra Argentina ha vinto meno di quello che meritava. «Nel 1990 eravamo una squadra irripetibile, solo la Fifa ci poteva togliere quel Mondiale italiano. Poi negli Stati Uniti si ripeté con la squalifica di Diego. Fu un colpo durissimo».

Come era Maradona da avversario, quando giocavate in Italia?

«Ho il rimpianto di non aver giocato con lui al Napoli, c'era stato un momento in cui poteva succedere. Poi sono andato all'Atalanta. So che mi ricordate per il gol a Italia '90, ma Zenga quella volta non ebbe colpe».

Maradona e Caniggia fuori dal campo, la coppia più folle di sempre.

«Abbiamo sbagliato, abbiamo pagato. Ma le punizioni avute erano esagerate. Di certo la cocaina non ti fa giocare meglio».

Più forte Diego o Pelè?

«Maradona è stato il giocatore più trascendentale nella storia del calcio. Dico solo che è riuscito a vincere due scudetti a Napoli e gliene fu tolto uno. Tutto questo contro il potere del Nord e regalando il 30 per cento della sua carriera per i motivi che conoscete. Non esiste un calciatore in grado di ripetere tutto questo nella storia».

Vale anche per Messi?

«Non scherziamo, parliamo di due universi diversi anche se Leo è un campione. Maradona può essere equiparato solo a Pelè o a Cruijff. Sai qual è la differenza principale? Messi quando la sua squadra non è quella più forte, fallisce. Fatica a trascinarla. Diego ci riusciva lo stesso, si faceva sbattere tutto in petto. Era un guerriero indios».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA