Francesco Balzani

Di derby in derby con tre costanti e tante differenze. Oggi come allora, infatti, Lorenzo Pellegrini si prepara con l'ansia che solo un romano può avere a pochi giorni dalla stracittadina.

E nel ruolo che, almeno con questo modulo, meglio gli si addice: il trequartista. La terza ricorrenza è la voglia di zittire le critiche eccessive, anche se forse in questo già ci è riuscito domenica col gol all'Inter. Una rete pesante contro una big che non arrivava appunto dal 29 settembre 2018.

Quel giorno Lorenzo siglò un gol di tacco alla Lazio per poi mettere polemicamente le mani dietro le orecchie. Roba che non si vede tutti i giorni. Sembrava l'inizio di una favola che però col tempo ha riservato anche capitoli grigi. Oggi il numero 7 sembra di nuovo pronto a spiccare il volo e il ruolo alle spalle di Dzeko - come dice una celebre pubblicità - gli ha messo le ali. Pellegrini è il terzo migliore della rosa in quanto a media di chilometri percorsi e recuperi, il quinto in serie A per passaggi chiave (più di Mkhitaryan) e ha messo a segno 3 assist e 3 gol. Da trequartista ovviamente dove si è ritrovato a discapito di Pedro (infortunato e difficilmente disponibile per venerdì) e a causa dell'esplosione di Villar in mediana. Il vicecapitano sarà l'unico romano tra i titolari di entrambe le squadre (a meno che Inzaghi non scelga la sorpresa Cataldi) e potrebbe festeggiare un inizio 2021 da applausi pure col rinnovo.

La fumata bianca porterebbe Pellegrini a percepire 3 milioni a stagione. Con eliminazione della clausola rescissoria da 30 milioni e prolungamento almeno fino al 2025. «Legarmi alla Roma? Più legato di così è difficile. Adesso c'è una partita importante, il contratto ora è l'ultimo dei miei pensieri», ha detto domenica Lollo.

Per rinsaldare ancora di più quel rapporto magari potrebbe pensarci proprio il derby di venerdì che l'altro talento Zaniolo guarderà dagli spalti. Nicolò ieri ha rotto il silenzio social ed evitato il gossip per caricare la squadra: «Restiamo uniti per una settimana da Roma». L'ex Rizzitelli invece ha scaldato gli animi: «Soffriamo con le big? Tanto venerdì affrontiamo una piccola».

Capitolo mercato: in attacco è ancora ballottaggio tra El Shaarawy e Bernard (che potrebbe essere sostituito all'Everton dall'ex laziale Anderson) mentre per il ruolo di terzino Montiel è in vantaggio su Celik.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA