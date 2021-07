Francesco Balzani

«Come un sogno». Ha gli occhi lucidi Roberto Mancini. Brillano di più quando incrociano lo sguardo di Mattarella nel giorno della celebrazione istituzionale dopo i bagordi di Londra. Sono spalancati quando il bus scoperto percorre il centro di Roma tra migliaia di persone in festa. L'epilogo di un sogno appunto. La giornata è iniziata presto. Con lo sbarco all'alba degli eroi di Wembley a Fiumicino accolti da 300 tifosi, tanti altri ancora festeggiavano nelle piazze. A uscire per primo dall'aereo Capitan Chiellini con la coppa in braccio. Direzione: Parco dei Principi, Villa Borghese. Qualche ora dopo la coppa luccicava nei giardini del Quirinale mentre il presidente della Repubblica ringraziava gli Azzurri uno a uno perché «avete meritato al di là dei rigori dimostrando di saper superare tutti gli handicap incontrati durante i 120' della finale». Al fianco di Donnarumma e compagni durante l'inno anche Berrettini, finalista a Wimbledon. Chiellini ha dedicato la vittoria ad Astori. Poi si è rivolto a Mattarella: «Se oggi siamo qui non è solo per un rigore in più segnato, ma perché l'abbiamo trasformato condividendo l'amicizia». Nel suo saluto Mattarella si è soffermato su Vialli perché «ha espresso in tv i sentimenti e l'emotività che tutti noi sentivamo». Il pullman ha poi attraversato le vie del centro di Roma accompagnato e fermato da due ali di folla festante.

Alle 18 l'incontro con Draghi a Palazzo Chigi: «Un risultato straordinario, ci avete fatto abbracciare. Siete nella storia», le parole del premier che ha ringraziato in particolare Donnarumma, scherzando anche con lui («'ndo stai?», gli si è rivolto mentre lo cercava) e Spinazzola. All'uscita il bus è stato scoperto, ma niente Circo Massimo come nel 2006. Troppo alto il rischio assembramenti, troppa la gioia da distanziare.

