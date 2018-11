Francesco Balzani Acqua sui banchi, soffitti zuppi e un'umidità pericolosa.

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniAcqua sui banchi, soffitti zuppi e un'umidità pericolosa. E' quello che da ormai più di tre settimane avviene regolarmente (ogni volta che piove) in più di una scuola romana. Ma all'asilo per l'infanzia La filastrocca impertinente, all'Aurelio, la situazione - come vedete dalle foto - ora è diventata davvero insostenibile tanto da bloccare il regolare iter didattico.Il bello è che la scuola era stata appena ristrutturata da una ditta che si era occupata soprattutto del ripristino della guaina su un tetto che era già pericolante di per sé. La pioggia ha letteralmente invaso le aule di una scuola già piccola di suo (ha solo 4 classi). Così i bambini sono stati radunati in un solo locale. Ovviamente tutti coperti con giacchetti e cappelli visto l'alto tasso di umidità. I genitori dei piccoli alunni si sono lamentati con il personale della scuola che ha prontamente contattato la ditta mentre altri si sono rivolti ai consiglieri municipali.Il 5 novembre è stata presentata un'interrogazione a risposta immediata all'Assessore di competenza del municipio XIII e all'ufficio tecnico che ha contattato la ditta sopra citata solo giovedì scorso e quindi con un ritardo di tre giorni rispetto alla data limite imposta dal regolamento. L'intervento di riparazione - nonostante l'allerta meteo - non è ancora avvenuto. In soldoni: i bambini hanno continuato a svolgere solo parzialmente l'attività didattica per non beccarsi la pioggia in testa. «È l'ennesimo scempio. Dove sono i lavori a regola d'arte decantati dal M5S? Abbiamo inoltrato in un mese ben 4 interrogazioni per strutture al limite dell'agibilità», le parole di Marco Giovagnorio presidente alla commissione trasparenza. Problemi di infiltrazioni in effetti sono stati riscontrati in almeno altre tre scuole della zona: Giardino delle Idee, l'asilo nido Giamburrasca e la Ilaria Alpi. In altre strutture, come I Piccoli Girasoli sempre nel municipio XIII, è mancato il riscaldamento per almeno 4 giorni. E l'inverno è appena iniziato.riproduzione riservata ®