Francesco Balzani

ROMA - A Roma, sponda giallorossa, tutti lo ricordano con grande affetto. Quel gol decisivo al derby, che valse il sorpasso sulla Lazio nella corsa Champions nel 2015, lo ha consacrato idolo della curva. Ma da qualche giorno Yanga-Mbiwa ha un motivo importante per essere stimato dai tifosi di tutto il mondo. Il difensore del Lione ha deciso di rinunciare a gran parte delle vacanze per prendere parte a una missione di volontariato con la sua associazione: Association Yanga Mbiwa. L'ex romanista è impegnato, infatti, nella costruzione di una scuola a Bangui (città natale del giocatore) nella Repubblica Centrafricana. In una delle zone più povere del paese. Non osserverà solo i lavori, ma si sporcherà mani e piedi per erigere l'edificio insieme ad altri ragazzi. «Non mi pesa rinunciare alle ferie, lo stanno facendo in tanti qui. Amici e non. Nel mio paese ci sono tanti bambini orfani e il tasso di istruzione è ai minimi termini. Mi sembra più che giusto dare una mano a chi non è stato fortunato quanto me. Non riceviamo alcun aiuto esterno, ma ovviamente ne saremo felici», ha detto Mapou che potrebbe tornare a giocare in Italia. «A gennaio mi ha cercato qualche club, ma non se ne è fatto nulla. Spero di andar via dal Lione perché non mi fanno più giocare. Ho seguito la Roma, mi dispiace non sia andata bene quest'anno e mi dispiace per De Rossi ma uno come lui resterà romanista per sempre». Anche Mbiwa non avrebbe mai voluto lasciare Roma come ha spiegato l'ex ds Sabatini: «Quando gli ho detto che lo dovevo vendere non ho mai sofferto così sotto lo sguardo di un calciatore, non ha più parlato, ha sbarrato gli occhi per 10 minuti». Ma Mbiwa non è l'unico cuore d'oro nel calcio. Recentemente Mbappè e Matuidi hanno donato 500 mila euro di premio mondiale all'associazione Premiers de Cordée mentre Mertens è solito consegnare pizze ai clochard, finanziare associazioni animaliste e visitare i bimbi malati in ospedale. Il bello, anzi lo stupendo del calcio.

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

