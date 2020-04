FRANCESCO AVANZINI

«La semplificazione dell'offerta Conad, in questo momento, rappresenta una risposta alle richieste dei nostri clienti, ma siamo sicuri che manterrà un ruolo importante in futuro. Operazioni come la nostra Bassi&Fissi, lanciata già nel 2013, con un'offerta più di 500 di prodotti a marchio Conad essenziali per le famiglie, venduti a prezzi bassi e fissi tutto l'anno» spiega il direttore generale Avanzini. «La particolarità del nostro modello è questa, il commercio è parte della vita della comunità e la struttura di cooperativa ci consente di poter tenere in vita negozi anche in aree dove il valore economico che si genera è minimo rispetto al grande valore che assume la sua funzione sociale. In piccoli comuni con meno di 5000 abitanti siamo presenti con 515 negozi rappresentando così un punto di riferimento soprattutto in momenti come quelli che stiamo vivendo».

