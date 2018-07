Francesca va veloce

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Capelli biondissimi raccolti in due trecce. Occhi verdi e sguardo furbo. Francesca Lollobrigida è un'eccellenza italiana. Fra le più belle e vincenti dello sport azzurro. Pluricampionessa nell'inline, il pattinaggio con le rotelle, dove ha vinto ben 45 medaglie, e astro nascente nel Mass Start, disciplina olimpica di velocità che si svolge sul ghiaccio. Un percorso iniziato da piccolissima: «Avevo 14 mesi racconta l'atleta dell'Aeronautica Militare quando mio padre mi ha messo ai piedi un paio di pattini. Crescendo ho anche provato altro, ma non ho resistito a lungo». La sua è una tradizione di famiglia che nasce, appunto, con papà Maurizio. Genitore, amico, allenatore e punto di riferimento insieme a mamma Sandra e Giulia, la sorella più piccola: «È stato campione del mondo e detiene ancora oggi il primato assoluto della 50km su strada». Un perfezionista col quale condividere gioie e amarezze: «Non lo considero un genitore quando siamo in pista confida Francesca - abbiamo un rapporto libero. Fatto di confronti, consigli e, ovviamente, litigate».Agli ultimi Campionati Italiani, che si sono conclusi domenica, la 27enne di Frascati ha fatto il pieno. Tre successi su 3 gare disputate. Vittorie figlie di una lavoro quasi maniacale: «La mattina assieme al mio compagno Matteo (che viene da Pollenza e vive con lei a Ladispoli, ndr) racconta andiamo in bicicletta e facciamo dai 50 ai 90 km. Nel pomeriggio, al Tre Fontane, e ci dedichiamo alla parte atletica e a quella tecnica». Vita difficile, almeno in Italia, per i pattinatori. In un Paese dove l'impiantistica sportiva, si sa, è da sempre alquanto deficitaria: «Quand'ero più giovane confessa ho pattinato anche dentro il parcheggio interrato di un centro commerciale». Ora, per fortuna, la musica è cambiata per questa figlia di Roma. E il domani è sempre dietro l'angolo: «A fine agosto spiega la Lollo ci sono gli Europei in Belgio e a novembre parte la stagione sul ghiaccio». Una strada che fra 3 anni e mezzo la porterà a Pechino, per un'altra esperienza a cinque cerchi. Nel frattempo, però, c'è da seguire lo studio «faccio scienze motorie», il buon cibo «nei momenti liberi, se posso, mi sfonno' di pizza e hamburger» e un'altra grande passione, la Roma. Ereditata da papà Maurizio: «Quando riesco rivela Francesca vado allo stadio. Recentemente, grazie al presidente Malagò, ho conosciuto Totti. Che emozione!».riproduzione riservata ®