Francesca Manzia, responsabile del Centro di recupero fauna selvatica Lipu-Roma, ha sentito delle terribili cornacchie dell'Eur?

«Sì, si tratta di una coppia particolare: sono aggressive, ma le cornacchie non attaccano l'uomo».

Perché loro lo fanno?

«Probabilmente hanno già avuto un contatto con l'uomo, non per forza negativo: si tratta di una deviazione del rapporto uomo-animale».

In che senso?

«Se vengono accudite da una persona, ad esempio, poi non la vedono come un nemico e la attaccano senza timore. Sviluppano anche antipatie e gelosie per cui attaccano le persone con le stesse caratteristiche: come i capelli lunghi o gli abiti colorati».

Quindi le cornacchie non vanno toccate?

«No, è l'unica prevenzione possibile: raccogliere un piccolo da terra e dargli da mangiare, mentre la mamma lo sta svezzando, crea un rapporto anomalo con l'uomo. Lasciamo fare alla natura».

Nel caso dell'Eur, come ci si difende?

«Quando si sente gracchiare una cornacchia, meglio cambiare strada perché ci sta avvisando che siamo troppo vicini ai piccoli. Se proprio dobbiamo passare di là, copriamoci con un ombrello: così non ci vedono».

Si può togliere un nido?

«Assolutamente no: nidificano in cima agli alberi, spesso nello stesso punto. Non possiamo certo abbattere l'albero, anche perché il problema non è permanente, dura circa due settimane l'anno». (L. Loi.)

