Francesca Conidi

Una nube nera e densa. Poi un boato, un altro. Un altro ancora. Sono i serbatoi che esplodono sotto il calore delle fiamme. Si sentono le sirene accorrere e i passanti avvicinarsi incuriositi dai movimenti rapidi di chi è stato rapito, prima di loro, da tutto quel caos. Mano ai telefonini e in tanti tra turisti e persone che abitano lì filmano quanto accade. Sono quasi le 15 e via Ennio Quirino Visconti - zona Prati, a ridosso di Piazza della Libertà - è scoppiato un incendio all'angolo con via Federico Cesi. Proprio vicino al liceo Dante Alighieri hanno preso fuoco 2 motorini e due minicar.

«Non è ancora chiara la dinamica nè se si tratta di un gesto doloso. Bisogna aspettare i rilievi della Polizia scientifica», spiega uno dei Vigili del Fuoco. Secondo gli investigatori l'effetto miccia è partuito da un motorino elettrico in carica che, secondo le prime versioni, potrebbe aver creato un corto circuito che innescato il rogo. Una volta spente le fiamme intanto si contano i danni: sette scooter bruciati e una minicar distrutta.

Nessun ferito è stato coinvolto ma nell'incendio il palazzo ha subito danni alla facciata e le finestre del primo piano distrutte.

Una signora, proprietaria di uno degli scooter inceneriti, racconta di essere stata chiamata da una sua amica che aveva visto la folla e di essere accorsa anche lei ignara del coinvolgimento del suo mezzo: «Il mio motorino non c'è più. È completamente distrutto ma ancora non ci fanno sapere nulla, devono prima fare tutti gli accertamenti. Per fortuna nessuno si è fatto niente di grave».

Un altro signore, straniero, tiene in mano la sua targa. La macchina, spiega mentre ancora guarda i soccorritori all'opera, era difronte al rogo ed è riuscito a spostarla ma a causa delle fiamme quel pezzo che si porta con se ora ha ceduto. Si attende adesso la versione ufficiale degli inquirenti.

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA