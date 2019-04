Francesca Conidi

Un sarcasmo tagliente, di quelli che mentre ridi ti fa riflettere, due occhi grandi e tanto da dire alle donne e non solo a loro. Francesca Reggiani porta in scena al Parco della Musica il suo Doc, Donne di Origine Controllata. Lo spettacolo, in cui si combinano comicità, parodie e monologhi sull'attualità, è un trampolino di lancio verso una riflessione più ampia della società in cui viviamo.

Come nasce Doc, Donne di Origine Controllata?

«Io sono uno dei pochi casi in Italia a portare in scena un one man show al femminile anche se in realtà lo spettacolo è rivolto ad un pubblico eterogeneo. Questo vuole indirizzare uno sguardo ironico su quello che succede intorno a noi. Si passa dall'economia al rapporto uomo-donna, alla gelosia e ai tradimenti fino ad arrivare al tema dell'età. Oggi nel nostro Paese, nonostante si registri una natalità a zero, la giovinezza sembra essere diventata un mito, un valore da preservare ad ogni costo».

Cavalli di battaglia e new entry?

«Tra gli inediti ci sono Zingaretti, la Sciarelli e Cafonette, una signora in balconcino leopardato e pigiama che si fa interprete degli stereotipi della maleducazione più comuni. All'Auditorium, ultima data della stagione, la presenteremo per la prima volta. Tra gli intramontabili invece, oltre alla de Filippi e la Raggi, c'è Patty Pravo, esemplare nel discorso sull'età. Una grande artista che ha qualche resistenza nei confronti del tempo che passa».

Quanto è importante per lei che sia una donna a parlare delle donne?

«Sono cresciuta con l'idea di persona, senza distinguere in base al sesso e, per questo, preferisco raccontare le donne non in quanto tali ma come individui».

Che periodo sta vivendo la satira in Italia?

«Per la satira in tv non c'è molto spazio. Sarebbe necessario, oltre che bello, far tornare a ridere con consapevolezza. Ne La TV delle ragazze, ci siamo riuscite ma sono rimasti davvero pochi i programmi sul tema».

Quali donne l'hanno ispirata nella vita?

«Mia nonna, avendo perso mamma molto giovane, mi ha insegnato molto come persona. Nell'arte Serena Dandini Dandini, Valentina Amurri e Linda Brunetta, e le mie insegnanti Ingrid Tulin e Annabella Cerliani, della scuola di Gigi Proietti, sono state essenziali.

