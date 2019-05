Francesca Conidi

A tre anni di distanza dalla pubblicazione dell'album celebrativo Piccoli cambiamenti, Mimmo Locasciulli torna a Roma per presentare il suo ultimo lavoro Cenere, disco ricco di sfumature poetiche e racconti che si districano su elettronica, jazz e note che provengono dal passato.

Come racconterebbe la sua arte?

«La definirei un mistero che diventa musica. Nonostante abbia iniziato a 5 anni a suonare il pianoforte, non riesco ad individuare l'origine di tutto questo se non nella casualità della vita che riempie di incontri e influenze che ti entrano dentro. Nel mio percorso avevo deciso di fare il medico, il resto è stato una meravigliosa sorpresa».

Il video di Cenere è interpretato da Alessandro Haber, una vecchia conoscenza.

«È riuscito a comprendere quello che io intendevo esprime con le parole del testo. Nel video Alessandro dirige il nulla, metafora della vita, e continua a dirigerlo fino alla fine della canzone nonostante abbia difronte un grammofono che non funziona e un disco rotto. Il senso è che tutto quello che brucia nel fuoco si conserva nella cenere, tramutandosi in qualcosa di diverso, non nel suo epilogo».

Viale P. de Cubertin 30, oggi, ore 21, bigl. 22 euro, www.auditorium.com

l'intervista integrale su Leggo.it

riproduzione riservata ®

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA