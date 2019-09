Francesca Binfaré

Il jazz italiano vola fino in Giappone con il giovane talento di Letizia Onorati. Cantante e compositrice - con una vita parallela di professionista nel settore dei mercati finanziari - è stimata dai più grandi del jazz italiano tra cui Paolo Di Sabatino, che con il suo trio la accompagnerà nell'esperienza del Notes and Words Loving Japan. Si tratta di un tour di 3 live che prende il nome dall'ultimo disco della Onorati, Notes and Words.

Cosa proporrà al pubblico giapponese?

«Domani suoneremo a Osaka e avremo un live anche domenica mattina, all'interno della rassegna Italia, amore mio!. Domenica, di sera, saremo al Keystone Jazz Club di Tokio. Presenteremo Notes and Words, un viaggio in quello che è per me il mondo del jazz attraverso composizioni mie e di Di Sabatino, che è anche direttore artistico del progetto. Faremo anche brani della tradizione jazzistica americana e proporremo in chiave jazz brani italiani fra i più famosi al mondo».

Come Nel blu dipinto di blu?

«Quello non può mancare, ma ce ne sono anche altri».

Lei ama le contaminazioni?

«Nel mio disco uniamo il jazz a ritmi che vanno dal funk al samba».

Il jazz è ancora visto come una musica difficile?

«Il mio obiettivo è farlo ascoltare a un pubblico sempre più grande, superando i preconcetti che purtroppo lo circondano. Non essendo un genere molto trasmesso dalle radio non è facile abitarsi alle sue sonorità, però vedo che alcuni jazzisti stanno conquistando l'attenzione del pubblico.

Com'è il panorama del jazz in Italia?

«Molto vivace, le scuole di musica e i conservatori creano entusiasmo nelle nuove generazioni e io ne sono molto felice».

Cosa caratterizza in particolare la jazzistica italiana?

«È complesso trovare una caratteristica specifica, a parte l'entusiasmo che noi mettiamo in tutto quello che facciamo. Per il resto, il jazz è un linguaggio universale compreso ovunque».

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

