Francesca Binfarè I Måneskin, la band romana lanciata da X Factor,

I Måneskin, la band romana lanciata da X Factor, torna venerdì con una ballata rock e introspettiva: Vent'anni, la loro età fatta di paure e desideri.

È una canzone nata in lockdown?

«Sì, abbiamo iniziato a scriverla separatamente. Damiano (il cantante, ndr) aveva un testo in cui si intrecciavano i suoi pensieri con quelli di un alter ego adulto, con le cose che avrebbe voluto sentirsi dire. Abbiamo cercato un suono molto simile a quello live, senza sovrastrutture».

Che traccia volete lasciare?

«Non vogliamo essere di passaggio ma puntiamo a fare qualcosa che sia significativo per prima cosa per noi e poi per chi ci segue».

La foto di lancio di Vent'anni è firmata da Oliviero Toscani, siete ritratti nudi. Perché?

«Rappresenta in maniera potente il nostro messaggio: parliamo di libertà individuale, sessuale, libertà di amare chi si vuole. Il 2020 non è più tempo di razzismo, omofobia, misoginia, machismo».

La band è stata ospite della web serie Star Walks tra i palazzi imperiali sul Palatino (il 2 novembre sul canale YouTube del Parco Archeologico del Colosseo).



