Francesca Barra

Claudio Santamaria

FELTRINELLI APPIA

La giornalista e l'attore e regista firmano un romanzo a quattro mani, La giostra delle anime (Mondadori): in una terra seducente e misteriosa, due gemelle speciali dalle anime opposte eppure complementari, viviono una storia impastata di sortilegi e solitudini.

Via Appia Nuova 427, oggi alle 18, ingr. libero

Il teatro che non c'era

TEATRO STUDIO KEIROS

Il festival dedicato ai sentimenti, diretto da Stefano M. Palmintessa. Oggi alle 21 andrà in scena andrà in scena Il più lungo giorno. Dino Campana, performance e installazione di Monica Giovinazzi, attorno al visionario autore dei Canti Orfici. Domani alle 21 la replica lo spettacolo di Salvo Miraglia Caos di Donna tratto da Pirandello. Domenica alle 18, sarà la volta del Teatro dei Piedi di Laura Kibel con A piede libero

Via Padova 38a, 0644238026

