FotoleggendoOSTIENSE - GARBATELLATRASTEVEREIl festival della fotografia diretto da Emilio D'Itri coinvolge, in questa 14.a edizione, strade, piazze, gallerie, istituti dei tre quartieri. Tra le firme presenti Mayumi Suzuki, Mathieu Gaffsou, Andrea Petrosino, Alessandro Cosmelli e Gaia Light, Stefano De Luigi e Michela Battaglia, Giovanni Pulice, Mathieu Asselin e molti altri. Spazio ai giovani della scuola Fotoleggendo e ai libri fotografici.Da oggi a domenica www.fotoleggendo.itFabrizio BossoSerena BrancaleTEATRO ELISEODue special guest per una serata all'insegnadel groove alla Soul Train R-Evolution, direzione, organo hammond, tastiere analogiche di Michele Papadia.Via Nazionale 183, domenica alle 21, 10-15 euro, 0683510216Gianicolo in musicaPIAZZA GARIBALDISul magico palco della rassegna Jazz alcuni trai più importanti artisti: da Enrico Rava a Rita Marcotulli, da Fabrizio Bosso a Enrico Pieranunzi, da Rosario Giuliani a GeGé Telesforo e Dario Deidda, Christian Sands, Seamus Blake e molti altri.Da oggi al 15/09, info e progr. www.ilgianicolo.it, 3317098854