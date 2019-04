Fotografi a Roma

MUSEO DI ROMA

PALAZZO BRASCHI

In esposizione le immagini contemporanee della città prodotte in quindici anni di Rome Commission e acquisite nella collezione permanente del museo. Un'acquisizione straordinaria alle collezioni di Roma Capitale: 100 opere dall'intero progetto Commissione Roma, progetto unico per durata e qualità artistica, ideato e curato da Marco Delogu - sviluppatosi nell'arco delle quindici edizioni di Fotografia. Festival internazionale

di Roma andranno ad arricchire le collezioni dell'Archivio Fotografico del Museo di Roma, e restituendo così uno sguardo contemporaneo sulla città. Tra gli artisti Martin Parr, Gabriele Basilico, Guy Tillim, Graciela Iturbide, Olivio Barbieri, Anders Petersen, Alec Soth, Tod Papageorge.

Piazza Navona 2 o Piazza di San Pantaleo 10, da oggi al 16 giugno

