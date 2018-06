Foto di classe con saluto fascista: bufera al Socrate

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giugno, tempo di foto di gruppo nelle scuole di ogni ordine e grado. Al Liceo Socrate, però, il rito di fine anno ha scatenato una bufera. Colpa di una decina di studenti che si sono fatti immortalare col braccio teso a mo' di saluto fascista. «È stato solo un atto goliardico», ha spiegato Milena Nari, preside dell'istituto.«Visto che i ragazzi - si legge nella Circolare diffusa dal dirigente scolastico - erano sorridenti e in posa (non avevano dunque volontà di violenza) né hanno testimoniato la volontà di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all'ambiente, il saluto fascista va inquadrato tra le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite».Il caso è stato sollevato da un gruppo di studenti e studentesse antifasciste dell'istituto che hanno puntato il dito soprattutto contro la dirigente scolastica. «È troppo - si chiedono i ragazzi - nell'Italia che festeggia i settant'anni dalla costituzione antifascista nata dalla Resistenza chiedere che un preside condanni il saluto fascista in una Scuola pubblica?».(G.Bul.)