Forze dell'ordine, 12mila posti

Alessandra Severini

Via libera a 12 mila assunzioni nelle forze dell'ordine. Sul sito del ministero della P.A. sono state pubblicate le tabelle che aprono le porte alle nuove leve, secondo quanto previsto dal decreto del 4 settembre scorso, uno degli ultimi atti compiuti dal governo gialloverde. Ora serve solo il lasciapassare della Corte dei Conti e poi le chiamate potranno partire, probabilmente già ad ottobre, pescando nelle varie selezioni già compiute e scorrendo le varie graduatorie in essere.

I PROFILI. Per l'esattezza è prevista l'assunzione di 11.952 unità: 4.540 per l'Arma dei Carabinieri, 3.134 per la Polizia di Stato, 1.900 per la Guardia di Finanza, 1.426 per la Polizia penitenziaria e 938 per i Vigili del Fuoco. Tra i profili da inserire tutti i gradi: dagli agenti ai commissari, inclusi orchestrali e atleti dei diversi gruppi sportivi.

TURN OVER. In realtà quasi 10 mila posti andranno a coprire quelli rimasti vacanti per via del turn over, ovvero per sostituire chi ha lasciato l'impiego o è andato in pensione. Le assunzioni straordinarie saranno 1.657, rese possibili dagli stanziamenti fatti nelle precedenti leggi di bilancio per assunzioni extra, anche finalizzate al contrasto al terrorismo. E sebbene l'atto risalga in realtà al vecchio governo Lega-5Stelle, il premier Giuseppe Conte ha assicurato su Twitter: «L'attenzione al settore e la sicurezza dei cittadini rimangono una priorità del Governo».

BEFFATI. Al premier Conte si rivolgono però, anche attraverso i social network, coloro che erano risultati idonei al concorso per agenti della Polizia di Stato nel 2017, rimasti poi beffati da un cambio di normativa. Due anni fa, il 18 maggio del 2017, la Polizia di Stato aveva bandito un concorso per 1.148 allievi agenti per sopperire alla carenza di organico. La graduatoria formatisi doveva rimanere valida per tre anni, fino al 2020. I requisiti erano quelli di sempre: età inferiore ai 30 anni e licenza media. Poi però un emendamento al decreto semplificazioni ha introdotto nuovi requisiti fra cui un'età non superiore ai 25 anni. Così di fatto sono rimasti esclusi tutti gli idonei con un'età compresa fra i 26 e i 30 anni, oltre 450 persone.

riproduzione riservata ®

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA