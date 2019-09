Fortissimamente Inter. Firmato Aldo Serena, che di vicende nerazzurre (ma non solo ) se ne intende. Opinionista collaudato di Sport Mediaset, l'ex bomber rossonerazzurro (e pure juventino) fa le carte alle italiane per la Champions che parte oggi. Un poker italico con speranze concrete.

Serena, come vede l'Inter targata Conte in versione Champions?

«Affronta la più debole del girone. Ma lo Slavia va affrontato e battuto, comunque. Tre punti per cominciare bene e mandare segnali importanti a Barcellona e Borussia Dortmund. Diciamo che i nerazzurri non sono stati fortunati nel pescare blaugrana e tedeschi».

In campionato l'ex ct ha già dato un segnale forte, giusto?

«Sì, ha già dato una perfetta fisionomia alla sua Inter: concreta e verticale. Insomma, una squadra quadrata e che sa quello che deve fare. L'esatto opposto del Milan, per esempio. I rossoneri di Giampaolo sono un cantiere aperto. E sono proprio curioso di vederli all'opera nel derby sabato sera».

Capitolo scudetto: non solo Juve, vero?

«Proprio così. Credo che l'Inter sia la vera antagonista di CR7 & C. Tuttavia terrei d'occhio pure il Napoli, più forte dello scorso anno. Ancelotti ha in mano un gruppo di prospettiva».

Tornando all'Inter europea, un girone non affatto semplice, per la Conte-band...

«Già, ma sono convinto che Conte saprà ricavare il massimo dai suoi. Con la speranza che possa bastare per superare il Dortmund».

Anche la Juve non è stata fortunata durante il sorteggio dei gironi. Pure Sarri deve prestare attenzione.

«Vero che Atletico Madrid e Bayer Leverkusen non sono avversari di primissima fascia. Tuttavia sia la squadra di Simeone che quella tedesca non sono facili da affrontare. La Juve deve fare in fretta a entrare in sintonia con le idee di Sarri. Non passare il girone sarebbe una botta non indifferente per i bianconeri e una notizia clamorosa che rimbalzerebbe per tutta l'Europa».

Napoli e Atalanta sono state fortunate nel pescare avversarie più malleabili. Vero?

«A parte il Liverpool di Klopp e Salah, Ancelotti non dovrebbe avere nessun problema con Genk e Salisburgo. Insomma, stavolta gli ottavi sono davvero alla portata del Napoli. E credo che la stessa cosa valga pure per la Gasperini-band. Vero che c'è il City di Pep Guardiola, ma Dinamo Zagabria, avversaria di domani e Shakhtar Donetsk, ex club di Fonseca, non mi sembra possano creare problemi clamorosi ai nerazzurri bergamaschi. Anche per loro gli ottavi non sono affatto un sogno irraggiungibile. Anzi».

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

